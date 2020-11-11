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Почти половина россиян решила сменить работу в 2021 году 

Мария Иванова 1 час назад
Почти половина россиян решила сменить работу в 2021 году
Фото: РИА Новости
Около 43 процентов россиян, принявших участие в опросе «Работа.ру», планируют найти новую работу в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Еще 21 процент респондентов заявил, что в следующем году планирует найти подработку.
В опросе, посвященном планам россиян на новый год, приняли участие пять тысяч человек.
Примерно 18 процентов опрошенных решили начать откладывать деньги с 2021 года, а 14 процентов планируют купить квартиру или машину. Кроме того, в 2021-м 11 процентов участников опроса хотят отправиться в путешествие своей мечты.
Девять процентов респондентов намерены найти хобби в новом году, по шесть процентов — выучить иностранный язык и сесть на диету, два процента — завести питомца.
Категорию «Другое» выбрали девять процентов опрошенных. В 2021-м они хотят выплатить кредиты и ипотеки, достроить дачи, закончить ремонт в квартире и избавиться от вредных привычек.
По мнению 58 процентов россиян, новый год будет для них тяжелым.
Как сообщал «Рамблер», в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Будущее рынка труда» сказано, что в ближайшие годы крупнейшие работодатели России заметно сократят количество сотрудников бухгалтерии, секретарей, администраторов и наборщиков данных.
Среди наименее востребованных специалистов также окажутся торговые представители, внутренние аудиторы, юристы и юридические секретари. Кроме того, сокращения грозят механикам, ремонтникам, заводским рабочим и коммивояжерам.
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Общество
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