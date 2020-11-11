Пока вы спали: решение ЦБ ударит по банкам 

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Запуск цифрового рубля в России может привести к оттоку средств со счетов в банках и негативно отразится на их кредитоспособности. Об этом со ссылкой на прогноз международного рейтингового агентства Moody's пишет ТАСС.

По мнению экспертов, введение цифрового рубля приведет к перераспределению средств и заставит банки повышать процентные ставки по вкладам, чтобы удержать клиентов, что в конечном итоге может привести к увеличению стоимости фондирования.

Также появление цифрового рубля может привести к тому, что количество операций через ЦБ будет больше, чем через счета коммерческих банков.

Главный исполнительный директор одного из европейских партнеров «Северного потока-2» компании Uniper Андреас Ширенбек заявил, что ожидает изменения отношения США к проекту в случае победы на выборах президента Джо Байдена . Однако опрошенные «Свободной прессой» эксперты усомнились в том, Байдену удастся отменить уже введенные санкции против российского газопровода.

«Если команда Байдена захочет провести такой законопроект, то их обвинят в том, что Байден — агент Кремля и вообще коррупционер, и его купили русские», — уверен он.

Партия «Коммунисты России» предложила правительству продлить новогодние праздники до 24 января с сохранением зарплаты, чтобы стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

В обращении председателя ЦК партии Максима Сурайкина подчеркивается, что дополнительные две недели отдыха позволят замедлить рост заболеваемости COVID-19 и выиграть время для широкого распространения отечественных вакцин.

Навигаторы BMW отобразили Крым как часть России

После последнего обновления навигаторы BMW стали отображать Крым как часть России. Представители немецкого автоконцерна заявили, что компания работает в соответствии с российским законодательством, сообщает «Русская служба Би-би-си».

«BMW Group ведет постоянную работу по обновлению картографических данных навигационных систем, в том числе с учетом законодательства страны/региона, где автомобиль приобретается или эксплуатируется. Однако есть возможность изменить настройки, заданные по умолчанию, если клиент пожелает эксплуатировать автомобиль в другой юрисдикции», — пояснили в компании.

Российское посольство заявило о нарастающей милитаризации Норвегии и подвергло критике решение страны позволить американским атомным подводным лодкам пользоваться портом Тромсё. Об этом сообщает норвежское издание Aftenposten.

В сообщении посольства подчеркивается, что «Норвегия инициативно, без повода и угрозы со стороны России взяла на себя роль форпоста НАТО ».

При этом руководитель российской программы Института оборонных исследований Ингерид Опдал (Ingerid Opdal) отметила, что заявление российской дипмиссии еще раз подчеркнуло «не слишком хорошие отношения» между странами и поставило под сомнение независимость Норвегии.