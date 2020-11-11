Заражение медиков COVID после вакцинации объяснили

Случаи заражения коронавирусом после вакцинации связаны с тем, что у привитых не успели выработаться антитела, пациент считается защищенным через 3 недели после введения второго компонента вакцины, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что три алтайских медика, которым поставили вакцину "Спутник V", заболели коронавирусом.
"Вакцина "Спутник V" двухкомпонентная: через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая. Пациент считается вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции, через три недели после второй инъекции — в это время идет процесс формирования иммунитета.
Случаи положительных результатов ПЦР-тестирования у граждан, получивших вакцину, как правило, связаны с тем, что к моменту встречи с возбудителем COVID-19 у них не успел сформироваться иммунитет, поскольку прошло не достаточное количество времени с момента вакцинации", — сказал Кузнецов.
Он отметил, что прошедшим вакцинацию необходимо продолжать соблюдать индивидуальные защитные меры в течение трех недель после введения второго компонента вакцины.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.