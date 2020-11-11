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Умерших от коронавируса будут хоронить в гробах со стеклянной крышкой 

РИА «ФедералПресс» 29 минут назад
Умерших от COVID будут хоронить по-новому
Фото: fedpress.ru
Директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов заявил, что в связи с распространением коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка требует хоронить умерших от коронавируса в закрытых гробах. При этом родственники хотят традиционно провожать усопших в последний путь, объяснил Екимов. Крышка из оргстекла будет монтироваться в дополнение к основной крышке.
Он заверил, что все соединенные части будут полностью герметичны, пишет ТАСС.

«Подобная технология также позволяет избежать возможных злоупотреблений во время организации доступа родственников на церемонию прощания с умершим, имевшим коронавирусную инфекцию», — указали в сообщении пресс-службы ГБУ.

Ранее «ФедералПресс» писал про летальные исходы от новой инфекции. Медик записал видео перед смертью от коронавируса. Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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Общество , Артем Екимов , ФедералПресс , ИТАР-ТАСС
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