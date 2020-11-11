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Виктора Дробыша экстренно госпитализировали 

Павел Тиунов 46 минут назад
Виктора Дробыша экстренно госпитализировали
Фото: РИА Новости
У продюсера Виктора Дробыша выявлены заражение коронавирусом и пневмония, сообщает Telegram-канал Mash. Музыкальный деятель находится в состоянии средней степени тяжести.
Известно, что Дробыш сдал положительный тест на наличие инфекции в организме. Осмотрев продюсера, медики пришли к выводу, что у него развилась пневмония. Врачи оценили его состояние как «средней степени тяжести» и приняли решение о госпитализации. В больнице планируется предотвратить развитие осложнений на фоне заболевания COVID-19.
Ранее, как сообщал «Рамблер», с заражением коронавирусом была госпитализирована супруга актера Леонида Ярмольника Оксана. Художник и дизайнер выявила признаки заражения коронавирусом 25 октября. Несколько дней она лечилась дома, однако впоследствии ее состояние ухудшилось. Медики диагностировали у женщины двустороннюю пневмонию и приняли решение о госпитализации. По словам супруги актера, ее «быстро поставили на ноги», и она уже находится дома.
Отец певца Леонида Агутина Николай также заболел COVID-19. Известно, что 85-летний Агутин-старший почувствовал недомогание. 12 октября он сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции, а после этого — два отрицательных. В конец месяца его состояние ухудшилось. Агутин был госпитализирован. Врачи диагностировали у него вирусную пневмонию и тяжелую форму COVID-19.
С начала пандемии многие российские знаменитости переболели коронавирусом, в том числе актер Гоша Куценко, актриса Кристина Асмус, юморист Гарик Харламов, музыкант Сергей Галанин, дирижер Юрий Башмет, блогер Wylsacom, певица Анна Нетребко, певец Филипп Киркоров и многие другие.
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Комментарии 3
Общество , Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Леонид Агутин , Гарик Харламов , Леонид Ярмольник , Анна Нетребко , Юрий Башмет , Кристина Асмус , Виктор Дробыш , Гоша Куценко , Сергей Галанин
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