Виктора Дробыша экстренно госпитализировали 

У продюсера Виктора Дробыша выявлены заражение коронавирусом и пневмония, сообщает Telegram-канал Mash. Музыкальный деятель находится в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что Дробыш сдал положительный тест на наличие инфекции в организме. Осмотрев продюсера, медики пришли к выводу, что у него развилась пневмония. Врачи оценили его состояние как «средней степени тяжести» и приняли решение о госпитализации. В больнице планируется предотвратить развитие осложнений на фоне заболевания COVID-19.

Ранее, как сообщал «Рамблер», с заражением коронавирусом была госпитализирована супруга актера Леонида Ярмольника Оксана. Художник и дизайнер выявила признаки заражения коронавирусом 25 октября. Несколько дней она лечилась дома, однако впоследствии ее состояние ухудшилось. Медики диагностировали у женщины двустороннюю пневмонию и приняли решение о госпитализации. По словам супруги актера, ее «быстро поставили на ноги», и она уже находится дома.