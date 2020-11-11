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Появилось видео со студентами из «красной зоны» 

Вадим Дроздов 45 минут назад
В больнице для коронавирусных больных в Люберцах работают студенты из медицинского колледжа Коломны. В Люберецком инфекционном стационаре находятся десятки больных COVID-19. Молодые студенты каждый день приходят в "красную зону" больницы, чтобы помогать медикам. В обязанности учащихся входит контроль за количеством медикаментов, помощь врачам и медсестрам, выдача средств индивидуальной защиты и проведение дезинфекционных мероприятий. Таким образом молодые люди рискуют заразиться коронавирусной инфекцией наравне со штатными сотрудниками больницы. Но студентов это нисколько не пугает. Они рады помогать другим людям и с радостью приходят на помощь врачам.
Общество , Видео
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