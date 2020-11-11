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Блогер Диденко опровергла собственное сообщение о беременности 

Вечерняя Москва 1 час назад
Диденко опровергла сообщение о беременности
Фото: Instagram
Блогер Екатерина Диденко, которая позиционирует себя как «аптечный ревизорро», заявила, что ее предположение о беременности не подтвердилось.
Как сообщила Диденко в своем Instagram, на приеме у врача-гинеколога выяснилось, что блогер не беременна.

— Я очень расстроилась — я не беременна. Просто за эти три дня я уже так свыклась с этой мыслью и действительно считала, что у нас скоро будет малыш, — рассказала Диденко.

По словам блогера, врач допустил наличие «возможной онкологии», речь зашла о том, что «необходимо срочно сделать операцию». Диденко отметила, что собирается пройти обследование и уже сдала анализы, а также прошла УЗИ-обследование.
Напомним, 28 февраля этого года муж блогера Екатерины Диденко заказал на ее вечеринку в бане 25 килограммов сухого льда, который бросили в бассейн. После этого туда стали прыгать гости вечеринки. При контакте с хлорированной горячей водой выделился углекислый газ, из-за чего пострадали семь гостей, получив химические ожоги дыхательных путей. В результате три человека погибли — муж блогера Валентин и двое друзей. По данному факту возбудили уголовное дело.
Через несколько месяцев Диденко подтвердила, что встречается с молодым человеком, затем рассказала о расставании с ним. В ноябре блогер опубликовала фото положительного теста на беременность, однако интернет-пользователи усмотрели в этом попытку напомнить о себе.
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