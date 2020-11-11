Назван срок коллективного иммунитета у россиян

Коллективный иммунитет к коронавирусу может появиться у россиян в конце ноября или в начале декабря. Об этом заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру»

«С учетом нынешнего количества заболевших, я думаю, что в течение ближайших 2-3 месяцев будет резко нарастать иммунная прослойка. — считает Болибок. — Люди, переболевшие весной и болеющие осенью, создадут эту иммунную прослойку, и тот канал передачи инфекции, который сейчас задействован, в значительной степени уже будет прикрыт».

По его словам, после формирования иммунной прослойки населения заболеваемость на какое-то время спадет.

Вместе с тем врач отметил, что весной 2021 года снова произойдет подъем заболеваемости, поскольку к тому времени накопится новая популяция с ослабленным клеточным иммунитетом, и «как раз они и попадут под раздачу». Избежать этого можно будет благодаря массовой вакцинации, добавил врач.