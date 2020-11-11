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Врач назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19 у россиян 

Lenta.ru 23 минуты назад
Назван срок коллективного иммунитета у россиян
Фото: РИА Новости
Коллективный иммунитет к коронавирусу может появиться у россиян в конце ноября или в начале декабря. Об этом заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру».

«С учетом нынешнего количества заболевших, я думаю, что в течение ближайших 2-3 месяцев будет резко нарастать иммунная прослойка. — считает Болибок. — Люди, переболевшие весной и болеющие осенью, создадут эту иммунную прослойку, и тот канал передачи инфекции, который сейчас задействован, в значительной степени уже будет прикрыт».

По его словам, после формирования иммунной прослойки населения заболеваемость на какое-то время спадет.
Вместе с тем врач отметил, что весной 2021 года снова произойдет подъем заболеваемости, поскольку к тому времени накопится новая популяция с ослабленным клеточным иммунитетом, и «как раз они и попадут под раздачу». Избежать этого можно будет благодаря массовой вакцинации, добавил врач.
Ранее вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Чепурнов отказался верить в появление коллективного иммунитета от коронавируса. На основе собственных наблюдений он пришел к выводу, что длительность иммунитета к коронавирусу после выздоровления в среднем составляет полгода, хотя и зависит от индивидуальных особенностей человека.
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Общество , Александр Чепурнов , Lenta.ru
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