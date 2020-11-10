Умер Юрий Курбатов

Советский и российский архитектор Юрий Курбатов умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщили в Facebook его дочь Зинаида и внучка Вера.

«Мой лучший в мире дедушка, прощай! Мой лучший и по сути единственный. Он (…) всегда говорил, что я самая любимая и замечательная. Последний раз сказал мне это в конце лета. А дальше стремительно начал угасать. Неделю назад перестал ходить, а сегодня ушёл», — написала Вера Курбатова.

Юрий Курбатов родился 27 декабря 1934 года, окончил ленинградский Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина.

Работал в Ленгипрогоре, ЛенЗНИИЭПе и ЛенНИИПградостроительства. Участвовал в разработке схемы генплана города Хошимина во Вьетнаме. Этот проект был отмечен медалью Хошимина.

В 1990-е годы руководил разработкой проектов реконструкции кварталов Большой и Малой Охты Санкт-Петербурга, а также кварталов по Старо-Петергофскому проспекту.

Преподавал в Институте им. И. Е. Репина, ЛВХПУ им. В. И. Мухиной и СПбГАСУ.