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Умер архитектор Юрий Курбатов 

Вероника Полынина 1 час назад
Умер Юрий Курбатов
Фото: Facebook
Советский и российский архитектор Юрий Курбатов умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщили в Facebook его дочь Зинаида и внучка Вера.

«Мой лучший в мире дедушка, прощай! Мой лучший и по сути единственный. Он (…) всегда говорил, что я самая любимая и замечательная. Последний раз сказал мне это в конце лета. А дальше стремительно начал угасать. Неделю назад перестал ходить, а сегодня ушёл», — написала Вера Курбатова.

Юрий Курбатов родился 27 декабря 1934 года, окончил ленинградский Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина.
Работал в Ленгипрогоре, ЛенЗНИИЭПе и ЛенНИИПградостроительства. Участвовал в разработке схемы генплана города Хошимина во Вьетнаме. Этот проект был отмечен медалью Хошимина.
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В 1990-е годы руководил разработкой проектов реконструкции кварталов Большой и Малой Охты Санкт-Петербурга, а также кварталов по Старо-Петергофскому проспекту.
Преподавал в Институте им. И. Е. Репина, ЛВХПУ им. В. И. Мухиной и СПбГАСУ.
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Общество , Вера Курбатова
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