Красавицу из «Места встречи…» потребовали отыскать

Телеканал «Царьград» рассказал, что поклонники актрисы Натальи Петровой переживают о ее судьбе: артистка не появляется на публике после смерти мужа, иранского бизнесмена Бабека Серуша.

Петрова — выпускница Московского института иностранных языков и бывшая модель. Известность ей принесли роли в фильмах «Руслан и Людмила» и «Место встречи изменить нельзя».

Петрова перестала сниматься после свадьбы с Серушем, другом актера Владимира Высоцкого. Супруг Петровой скончался в 1992 года, по данным «Царьграда», его смерть окружена загадками. Портал «Культурология» отмечает, что официальной причиной смерти назвали менингит, но друзья Серуша считали случившееся убийством.

Актриса некоторое время жила в Швейцарии, США, Италии и Германии. Телеканал отмечает, что сейчас 75-летняя актриса владеет сетью салонов красоты и ювелирных магазинов в Москве, но ее давно никто не видел.

Как сообщал «Рамблер», ранее в эфире «Первого канала» рассказали о трагической судьбе актрисы Натальи Кустинской . Незадолго до своей смерти в 2012 году она похоронила сына, а еще раньше — единственного внука. Сын певицы был фигурантом дел, связанных с наркотиками. Соседи актрисы рассказывали, что она злоупотребляла алкоголем.

Актриса Тамара Семина в эфире «Первого» заявила, что Кустинская сама виновата в такой судьбе. Она назвала свою коллегу одной из «пустых, взбалмошных, ничтожных женщин», на которых падки мужчины.