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«Вернуться к строгости»: Духовное управление мусульман против браков с немусульманами 

Газета.Ru 1 час назад
Духовное управление мусульман против браков с немусульманами
Фото: Газета.Ru
Межконфессиональные браки мусульманам запрещены. Такое постановление вынесло Духовное управление мусульман России. В ДУМ считают, что счастливая семья может быть построена только на схожем мнении супругов относительно религии и духовности. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что такой запрет распространяется не на всех российских мусульман, а в РПЦ выразили мнение, что стоит подобную практику применить и в православии.
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Общество , Духовное управление мусульман , РПЦ
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