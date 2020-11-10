Межконфессиональные браки мусульманам запрещены. Такое постановление вынесло Духовное управление мусульман России. В ДУМ считают, что счастливая семья может быть построена только на схожем мнении супругов относительно религии и духовности. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что такой запрет распространяется не на всех российских мусульман, а в РПЦ выразили мнение, что стоит подобную практику применить и в православии.
«Вернуться к строгости»: Духовное управление мусульман против браков с немусульманами
Фото: Газета.Ru
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