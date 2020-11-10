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Власти Подмосковья отказались от новогодних массовых мероприятий 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
В Подмосковье отказались от новогодних мероприятий
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»
Власти Московской области отказались от проведения массовых мероприятий на новогодние праздники из-за пандемии коронавируса. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Массовых мероприятий у нас придется избежать, но с семьей тихо, по-семейному, как это и положено на Руси, мы будем отмечать Новый год», — сказал он.

Воробьев отметил, что надеется на стабилизацию ситуации с вирусом, но решения о введении новых ограничений в Подмосковье будут приниматься с учетом эпидемической картины.

«Мы сделаем все для того, чтобы каждая семья Новый год встретила с улыбкой, в тепле и с хорошими пожеланиями друг другу», — добавил он.

Ранее в области до 29 ноября был продлен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Студентов подмосковных вузов и колледжей переведут на дистанционное обучение.
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Общество , Андрей Воробьев , Правительство московской области , Эхо Москвы , Московская область
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