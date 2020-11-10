Грипп стал намного опаснее коронавируса 

Роспотребнадзор сообщил о сложной эпидемиологической ситуации в 47 российских субъектах, связанной с заболеваемостью гриппом. Количество заболевших увеличилось в три раза, а сам вирус стал намного опаснее коронавируса. При этом не стоит исключать, что под видом гриппа может скрываться COVID.

Увеличение заболеваемости гриппом происходит, как правило, в последние дни осени. Чтобы не заразиться, необходимо придерживаться тех же мер, что и в борьбе с коронавирусом — применять средства защиты, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки.

Главным способом защиты от гриппа считается вакцинация. На сегодняшний день в России привито только 34% населения. Глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала руководителям регионов усилить ограничения в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией. Грипп и коронавирус относятся к серьёзным респираторным инфекциям. Даже если у человека не зафиксирован COVID, никто не исключает наличие внебольничной пневмонии, поражения лёгких.

Чтобы получить точный результат коронавирусного теста, пациент должен соблюдать ряд требований. Не рекомендуется перед процедурой принимать пищу, курить и чистить зубы. В целом тесты являются эффективными. С началом пандемии их качество значительно возросло. Хотя, по другим исследованиям, половина тестов ошибочна, и учёные рекомендуют вообще от них отказаться и ориентироваться на симптомы.