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Россияне стали больше пить на фоне пандемии коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
В России на фоне пандемии коронавируса вырос уровень потребления алкоголя. Об этом заявила директор Национального научного центра наркологии — филиала Центра имени Сербского, психиатр-нарколог Татьяна Клименко, передает РИА Новости.

«Пандемия коронавируса сказалась на уровне наркопотребления… Есть информация о том, что растет уровень потребления алкоголя», — отметила она.

Ранее врач-нарколог Руслан Исаев рассказал, как употребление алкоголя влияет на течение коронавирусной инфекции. По его словам, зараженный коронавирусом человек, который пьет спиртные напитки, может усугубить форму заболевания. Он пояснил, что тяжесть течения инфекции зависит от защитных свойств организма, а употребление алкоголя подрывает иммунитет.
По последним данным, в России за сутки коронавирусом заразились 20 977 россиян. Наибольший суточный прирост зарегистрирован в Москве (5902), Санкт-Петербурге (1485) и Московской области (685). Меньше всего заразившихся — в Чукотском (6) и Ненецком (8) автономных округах.
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Общество , Видео , Руслан Исаев , Татьяна Клименко , РИА Новости
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