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В Петербурге могут ввести новые ограничения по коронавирусу 

Газета.Ru 1 час назад
В Петербурге могут ввести новые ограничения
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге могут быть введены дополнительные ограничения по коронавирусу, если рост числа заражений продолжится. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, пишет ТАСС.

"Пока стационары справляются с потоком заболевших петербуржцев, но коечный фонд не бесконечен. Если рост числа заразившихся остановить не удастся, то придется вводить ограничения", — сказал губернатор.

По словам Беглова, Санкт-Петербург пока "держит удар".
В городе коронавирусом заразились 72 911, выздоровели 44 252, скончались 4 243 человека. В России выявили уже почти 1,8 млн человек с COVID-19. По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
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Комментарии
Общество , Александр Беглов , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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