Россияне обвинили поддержавших Дзюбу звезд в демонстрации тел 

Некоторые россияне готовы раздеться в поддержку футболиста Артема Дзюбы. Таким образом, они проявили готовность принять участие во флешмобе, который запустили звезды шоу-бизнеса. Опрос был размещен на портале «Рамблер». Результаты показали, что 35% участников не поддерживают Дзюбу в данной ситуации, а другие 30% респондентов хоть и поддерживают футболиста, однако раздеваться пока не готовы. 18% россиян заявили, что их возраст не позволяет им это сделать. А готовы раздеться 15% участников. Они планируют сделать подобную публикацию, так как считают, что это правильный ход в связи со сложившимися обстоятельствами (отстранение Дзюбы от ноябрьских матчей). 2% проголосовавших ответили, что им надо обдумать этот вопрос.

Выяснилось, что чуть менее половины россиян (47%) не поддерживают звезд, которые раздеваются в поддержку Дзюбы. Аналитики Рамблера выяснили, в чем заключается причина этого. Граждане заявили, что не видят в этом поддержки, однако хорошо заметна демонстрация своего тела публике. Они назвали оголившихся звёзд «лицемерами». 28% участников затруднились дать оценку ситуации. А 25% россиян поддерживают такое движения, поскольку считают, что оно имеет место быть в современном обществе.

Аналитики Рамблера выяснили, являются ли, по мнению россиян, интимные скандалы в жизни звезд черным пятном. 56% участников заявили, что все зависит от личности, его деятельности и причины скандала. Однако 44% респондентов назвали интимные скандалы черным пятном. 10% россиян считают, что интимные скандалы — это белый след в жизни карьеры, ведь, по их мнению, только так можно поднять себе рейтинги в наше время.

Артем Дзюба продолжает ассоциироваться у 67% россиян с футболом. Но 33% участников вспоминают именно видео, говоря о футболисте.

В исследовании приняли участие 1565 человек.