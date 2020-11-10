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Доктор Мясников обвинил россиян в «разорении» здравоохранения 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Доктор Мясников обвинил россиян в разорении медицины
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников разместил в TikTok видео, в котором обвинил некоторых россиян в «разорении» медицины.
Мясников назвал причину нехватки необходимых средств для лечения больных. Он обратил внимание на случаи, когда пациенты делают ненужные и избыточные исследования — например, компьютерную томографию при головной боли или УЗИ после того, как закололо в боку, передает РИА «Новости».

«Потом мы назначаем пункции, потом мы делаем операции, а потом оказывается, что не надо было ничего этого делать», — продолжил врач.

Он отметил, что подобная практика приводит к «разорению» медицины.
По его мнению, последствием подобных избыточных мер становится ситуация, когда не хватает ресурсов на самое необходимое. Он добавил, что деньги «тратятся зря».
Врач призвал россиян «не уподобляться обезьяне с гранатой» и не требовать ненужных методов лечения, так как они могут не только принести пользу, но и навредить.
Ранее Мясников заявил, что принимать душ при повышенной температуре не только можно, но и нужно, так как это облегчит состояние больного.
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Общество , Александр Мясников , РИА Новости
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