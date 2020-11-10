Доктор Мясников обвинил россиян в разорении медицины

Врач и телеведущий Александр Мясников разместил в TikTok видео, в котором обвинил некоторых россиян в «разорении» медицины.

Мясников назвал причину нехватки необходимых средств для лечения больных. Он обратил внимание на случаи, когда пациенты делают ненужные и избыточные исследования — например, компьютерную томографию при головной боли или УЗИ после того, как закололо в боку, передает РИА «Новости»

«Потом мы назначаем пункции, потом мы делаем операции, а потом оказывается, что не надо было ничего этого делать», — продолжил врач.

Он отметил, что подобная практика приводит к «разорению» медицины.

По его мнению, последствием подобных избыточных мер становится ситуация, когда не хватает ресурсов на самое необходимое. Он добавил, что деньги «тратятся зря».

Врач призвал россиян «не уподобляться обезьяне с гранатой» и не требовать ненужных методов лечения, так как они могут не только принести пользу, но и навредить.