Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Власти смогут переводить работников на удаленку без их согласия 

Karelia.news и ещё 6 2 часа назад
Россиян смогут переводить на удаленку без их согласия
Фото: РИА Новости
В законопроект об особенностях дистанционной работы внесены поправки. Органам государственной власти и местного самоуправления дали право переводить сотрудников на удаленку при чрезвычайных обстоятельствах. Текст документа попал в распоряжение издания «ТАСС».
В случаях катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии, эпизоотии, а также по решению органа государственной власти и (или) органов местного самоуправления и любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, по инициативе работодателя работник может быть временно переведен на дистанционную работу на период действия указанных обстоятельств.
Согласие сотрудников на перевод не требуется, но работодатель должен создать условия для труда персонала.
Необходимо обеспечить весь штат дистанционным оборудованием и программно-техническими средствами, либо компенсировать работнику затраты на содержание принадлежащей ему техники.
Временный перевод на дистанционную работу никак не отразится на трудовом договоре. После окончания действия чрезвычайного обстоятельства сотруднику должны предоставить прежнюю работу, а он в свою очередь обязан приступить к выполнению привычных обязанностей.
Ранее сообщалось, что документ примут до конца ноября, планируется, что он вступит в силу с 1 января 2021 года. Законопроект о регулировании дистанционной работы утвердили 21 июля. В нем прописаны нормы, касающиеся работы и отдыха сотрудников по удаленке, а также порядок взаимодействия работодателя и работника.
Видео дня. Мелания разводится с Трампом и съедет из Белого дома
Karelia.news: последние новости
Первая аптека, первая почта и первые лыжи - 6 ноября в истории Карелии Первая аптека, первая почта и первые лыжи - 6 ноября в истории Карелии Глава Карелии разрешил некоторых заведениям общепита работать по ночам Глава Карелии разрешил некоторых заведениям общепита работать по ночам В 11 районах Карелии ожидаются отключения электроэнергии В 11 районах Карелии ожидаются отключения электроэнергии
Комментарии
Общество , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Переброска российских миротворцев попала на видео
01:28
Переброска российских миротворцев попала на видео
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
02:42
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
Обрушившаяся балка Рублево-Успенском шоссе попала на видео
00:40
Обрушившаяся балка Рублево-Успенском шоссе попала на видео
Lamborghini промчался под водой затопленного штормом города и попал на видео
00:15
Lamborghini промчался под водой затопленного штормом города и попал на видео
Алиев высмеял Пашиняна и попал на видео
01:10
Алиев высмеял Пашиняна и попал на видео
Бесстрашные буйволы спасли слоненка от голодных львов и попали на видео
01:04
Бесстрашные буйволы спасли слоненка от голодных львов и попали на видео
Укоривший россиян в разорении медицины Мясников попал на видео
00:33
Укоривший россиян в разорении медицины Мясников попал на видео
Общество
Пытающийся потушить грузовик водитель попал на видео
00:21
Пытающийся потушить грузовик водитель попал на видео
Происшествия Пожары
Появилось видео крупного пожара в Москве
00:35
Появилось видео крупного пожара в Москве
Происшествия Новости Москвы
Шлепающая детей медработница больницы попала на видео
00:23
Шлепающая детей медработница больницы попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть