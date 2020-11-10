В Роспотребнадзоре пообещали коронавирусный рост

Она подчеркнула, что ежедневный прирост новых случаев коронавируса будет увеличиваться еще некоторое время. В основном это будет происходить за счет регионов, где заболеваемость начала расти в разное время. По ее словам, пики заболеваемости в регионах могут наступать с разницей в две-три недели.