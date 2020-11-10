В Роспотребнадзоре пообещали коронавирусный рост

Замглавы НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Наталья Пшеничная заявила, что Россия
еще не достигла пика заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает
РИА Новости.
По словам Пшеничной, второй всплеск COVID-19 оказался очень нестабильным.
«После нескольких дней, казалось бы, более-менее стабильных цифр ежедневно регистрируемых новых случаев заболеваемость опять пошла вверх», - отметила медик.
Она подчеркнула, что ежедневный прирост новых случаев коронавируса будет увеличиваться еще некоторое время. В основном это будет происходить за счет регионов, где заболеваемость начала расти в разное время. По ее словам, пики заболеваемости в регионах могут наступать с разницей в две-три недели.
Как сообщал «Рамблер», ранее кандидат медицинских наук Максим Гультяев заявил, что в 2021 году россияне все еще будут болеть коронавирусом, но «чудовищных цифр» удастся избежать благодаря вакцинации.
Гультяев объяснил, что коронавирус станет сезонным.
«Тот, кто вакцинируется, будет защищен, кто нет – это его выбор, умирать или нет. Это жестоко звучит, но это на самом деле так», - заключил Гультяев