На поддержку кинотеатров хотят выделить 4,2 млрд рублей

Сейчас Минкультуры РФ прорабатывает механизм поддержки кинотеатров, так как это направление является важным в работе ведомства. На поддержку заведений могут выделить 4,2 миллиарда рублей из резервного фонда правительства. Об этом пишет ТАСС.
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В министерстве культуры также отметили, что в результате реализации нацпроекта по модернизации кинотеатров с 2015 по 2020 год уже открыто 994 кинозала. В этом году поддержали ещё 61 кинотеатр.
Ранее советник президента России Владимир Толстой сообщал, что доходы с кинозалов на фоне пандемии упадут на 60%, а это - 35 миллиардов рублей. Около 15% кинотеатров попросту закрылись.