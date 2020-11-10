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На поддержку кинотеатров хотят выделить 4,2 млрд рублей

Вести Подмосковьяиещё 1
1 час назад
Сейчас Минкультуры РФ прорабатывает механизм поддержки кинотеатров, так как это направление является важным в работе ведомства. На поддержку заведений могут выделить 4,2 миллиарда рублей из резервного фонда правительства. Об этом пишет ТАСС.
На поддержку кинотеатров хотят выделить 4,2 млрд рублей
Фото: pixabay.compixabay.com
В министерстве культуры также отметили, что в результате реализации нацпроекта по модернизации кинотеатров с 2015 по 2020 год уже открыто 994 кинозала. В этом году поддержали ещё 61 кинотеатр.
Ранее советник президента России Владимир Толстой сообщал, что доходы с кинозалов на фоне пандемии упадут на 60%, а это - 35 миллиардов рублей. Около 15% кинотеатров попросту закрылись.
Общество,Владимир Толстой,Минкультуры,ИТАР-ТАСС,
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