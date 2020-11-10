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В Кировском районе Волгограда исчез памятник Ленину 

Волгоградская правда и ещё 1 1 час назад
В российском городе исчез памятник Ленину
Фото: Волгоградская правда
Пропажу обнаружили волгоградские члены КПРФ, которые собирались 7 ноября по традиции возложить цветы к подножию скульптуры вождя пролетариата.
Изваяние Владимира Ленина располагалось на улице Шумилова на территории бывшего техникума энергетики и связи, ныне колледжа машиностроения и связи. Однако с привычного места монумент Ильичу исчез.

— Мы возмущены и расцениваем происшествие как акт вандализма. Готовим соответствующие запросы в правоохранительные органы. Наша молодежь сейчас проводит по этому поводу пикеты у районной администрации, — рассказали «Волгоградской правде» в обкоме КПРФ.

Кто бы ни отдал распоряжение снести скульптуру Ленина, он показал своё наплевательское отношение к нашей истории, считают волгоградские коммунисты.
По данным авторитетного волгоградского краеведа Елены Филонич, этот памятник относился предположительно к 1948-му году, и состояние его было удовлетворительным.
Кстати, 7 ноября, в день 103-й годовщины Октябрьской революции — в Волгоградской области при поддержке КПРФ торжественно открыт обновленный памятник Ленину в поселке Пригородном Фроловского района.
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Общество , КПРФ , МВД , Волгоградская правда , Волгоград , Волгоградская Область
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