«Россия или смерть». Прилепин дал совет Армении

И уже после этого, глубоко за полночь стало известно, что Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян
подписали соглашение, которое:– предусматривает ввод российских миротворцев и передачу части территории Нагорного Карабаха, в том числе города Шуши, Азербайджану;– на территорию Нагорного Карабаха вводится корпус миротворческих сил России
, всего будет задействовано 1 960 военных, 90 бронетранспортеров и 380 единиц техники;– Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года;– производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших;