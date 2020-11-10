Познер оценил появление НАТО у границ с РФ

Ведущий Владимир Познер раскритиковал размещение войск НАТО в странах рядом с Россией . В интервью YouTube -каналу «И Грянул Грэм» он оценил эти действия фразой «тупость Запада» и посчитал обоснованными опасения российских властей на этот счет.

«Наличие НАТО на российской границе — это чрезвычайно опасная, я бы даже сказал — дурацкая игра», — отметил журналист.

По его словам, очевидно, что Россия ни на кого нападать не собирается.

Познер подчеркнул, что Москва, однако, может рассматривать наличие военных в приграничных государствах с беспокойством как экзистенциальную угрозу. «Это не игрушки, это по-настоящему смертельно опасная вещь, и меня удивляет тупость Запада, который этого не понимает», — добавил Познер.

«Мы же помним, как они отнеслись к Кубе, это можно понять, а то, как Россия относится к НАТО на ее границе, почему-то мы не хотим понять. Это очень странно», — заметил журналист.

Ведущий заключил, что спорить, правильно поступает Россия или нет, не имеет смысла, так как решения принимаются исходя из реальной угрозы со стороны западных стран.