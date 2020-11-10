Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Познер оценил размещение войск НАТО у границ с Россией 

Lenta.ru 52 минуты назад
Познер оценил появление НАТО у границ с РФ
Фото: ТАСС
Ведущий Владимир Познер раскритиковал размещение войск НАТО в странах рядом с Россией. В интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм» он оценил эти действия фразой «тупость Запада» и посчитал обоснованными опасения российских властей на этот счет.

«Наличие НАТО на российской границе — это чрезвычайно опасная, я бы даже сказал — дурацкая игра», — отметил журналист.

По его словам, очевидно, что Россия ни на кого нападать не собирается.
Познер отказался считать Россию великой державой
Познер подчеркнул, что Москва, однако, может рассматривать наличие военных в приграничных государствах с беспокойством как экзистенциальную угрозу. «Это не игрушки, это по-настоящему смертельно опасная вещь, и меня удивляет тупость Запада, который этого не понимает», — добавил Познер.

«Мы же помним, как они отнеслись к Кубе, это можно понять, а то, как Россия относится к НАТО на ее границе, почему-то мы не хотим понять. Это очень странно», — заметил журналист.

Ведущий заключил, что спорить, правильно поступает Россия или нет, не имеет смысла, так как решения принимаются исходя из реальной угрозы со стороны западных стран.
Ранее Владимир Познер оценил предложение включить Россию в состав НАТО. По его словам, этого хотел первый президент России Борис Ельцин, а глава государства Владимир Путин поддерживал такую идею. Журналист уверен, что США и ряд европейских стран против присоединения России к альянсу.
Видео дня. Мелания разводится с Трампом и съедет из Белого дома
Последние новости
Пашинян, Алиев и Путин договорились о прекращении войны в Карабахе Пашинян, Алиев и Путин договорились о прекращении войны в Карабахе Российский медик спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году Российский медик спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году Протестующие в Армении озвучили свои требования Протестующие в Армении озвучили свои требования
Комментарии 48
Общество , Владимир Познер , Борис Ельцин , Владимир Путин , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент гибели мотогонщика во время соревнований попал на видео
00:15
Момент гибели мотогонщика во время соревнований попал на видео
Происшествия В мире
Мнения экономистов о Байдене попали на видео
00:59
Мнения экономистов о Байдене попали на видео
Политика
Опубликовано видео к 20-летию экспедиции на МКС
01:29
Опубликовано видео к 20-летию экспедиции на МКС
Наука и техника
Появилось видео развертывания КПКВС «Мурманск-БН»
00:46
Появилось видео развертывания КПКВС «Мурманск-БН»
Армия
Опубликовано видео учений разведчиков ЦВО
01:26
Опубликовано видео учений разведчиков ЦВО
Армия
Самая жуткая кукла в мире попала на видео
02:47
Самая жуткая кукла в мире попала на видео
В мире
Видео заявления Путина о прекращении огня
01:47
Видео заявления Путина о прекращении огня
Политика
Выезд миротворцев РФ в Карабах попал на видео
01:23
Выезд миротворцев РФ в Карабах попал на видео
Армия
Появилось видео с лишившимся квартир депутатом
01:03
Появилось видео с лишившимся квартир депутатом
Происшествия
Видео подробностей спасения детей от педофила
02:10
Видео подробностей спасения детей от педофила
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение