В России на карантин из-за COVID ушли более 20 школ

Все новости на карте

Число российских школ, которые ушли на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции, увеличилось до 22. По данным Минпросвещения РФ, процент закрывшихся на карантинные мероприятия школ незначительно изменился: 0,06%.

«Лишь в 22 школах в 10 регионах страны сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией», — говорится в ведомственном сообщении.

В конце октября в Минпросвещения сообщали о снижении числа школ, закрытых на карантин с 45 до 44. Ранее губернатор Тульской области отменил принятое ранее решение о дистанционном обучении школьников.