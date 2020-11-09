«Ходят без масок»: меры по борьбе с COVID требуют ужесточить

В пяти регионах страны больше 50% людей ходят без масок, в восьми — наблюдается рост заболеваемости коронавирусом выше средних значений по стране. В связи с этим Роспотребнадзор намерен ужесточить меры по борьбе с коронавирусом в отдельных субъектах Российской Федерации

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в некоторых регионах России необходимо ввести дополнительные ограничения и контроль за их соблюдением. Такое предложение она выдвинула, поскольку там наблюдается рост заболеваемости выше среднероссийского, а власти не соблюдают предписания ведомства.

«К сожалению, несмотря на выпущенное две недели назад фактически постановление главного государственного санитарного врача, в некоторых субъектах РФ в общественном транспорте, в торговых центрах более 50% людей ходят без масок», — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

республике Коми и Забайкальском крае. Показатели роста заболеваемости превышают средние по стране значения еще в восьми регионах: Магаданской, Архангельской, Ульяновской, Костромской, Иркутской областях, а также в Ингушетии

В большинстве из них, как отмечают эксперты, «административные санкции практически не применяются, не введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, не установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, сохраняются показатели заболеваемости коронавирусом выше среднероссийского уровня».

Глава Роспотребнадзора обратила внимание, что «при абсолютно четких показателях и показаниях эпидемиологической обстановки к тому, чтобы вводить дополнительные ограничительные меры и жестко их контролировать, в ряде субъектов этого не происходит».

«Поэтому необходимо усилить режим ограничений и контроля за исполнением этих ограничений в тех субъектах, где показатели распространения инфекции значительно выше среднероссийских уровней», — заявила Анна Попова.

В этом с ней согласился премьер-министр России Михаил Мишустин : «В принципе, я поддерживаю то, что вы сказали».

Говоря о выпущенном полмесяца назад постановлении, Попова имела в виду приказ Роспотребнадзора о том, что в российских регионах должны быть приняты дополнительные меры по снижению рисков распространения COVID-19.

В частности, ведомство рекомендовало всем гражданам страны носить маски в местах массового пребывания. Регионы должны были запретить организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, а также приостановить оказание услуг общественного питания в период с 23 до 6 часов утра.

Ранее Анна Попова подчеркивала, что основное распространение коронавируса происходит в транспорте.

«К сожалению, сегодня в статистике пока цифра не изменилась, 80% всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Глава Роспотребнадзора призвала россиян носить маски, держать в чистоте руки и поверхности вокруг себя. Кроме того, сократить посещение общественных мест. Эти меры, по ее словам, помогут улучшить эпидемиологическую обстановку в стране.

Сейчас ситуация с распространением коронавируса в России напряженная. Рост заболеваемости снижается только в двух регионах из 85. В 33-х наблюдается рост заболеваемости, в стадии стабилизации — 46 субъектов РФ, замедление роста фиксируется в четырех регионах.

О том, что ситуация вызывает обеспокоенность властей, говорил ранее и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков