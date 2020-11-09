«Ходят без масок»: меры по борьбе с COVID требуют ужесточить

В пяти регионах страны больше 50% людей ходят без масок, в восьми — наблюдается рост заболеваемости коронавирусом выше средних значений по стране. В связи с этим Роспотребнадзор намерен ужесточить меры по борьбе с коронавирусом в отдельных субъектах Российской Федерации.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
заявила, что в некоторых регионах России необходимо ввести дополнительные ограничения и контроль за их соблюдением. Такое предложение она выдвинула, поскольку там наблюдается рост заболеваемости выше среднероссийского, а власти не соблюдают предписания ведомства.
«К сожалению, несмотря на выпущенное две недели назад фактически постановление главного государственного санитарного врача, в некоторых субъектах РФ в общественном транспорте, в торговых центрах более 50% людей ходят без масок», — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Показатели роста заболеваемости превышают средние по стране значения еще в восьми регионах: Магаданской, Архангельской, Ульяновской, Костромской, Иркутской областях, а также в Ингушетии
, республике Коми
и Забайкальском крае
.
В большинстве из них, как отмечают эксперты, «административные санкции практически не применяются, не введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, не установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, сохраняются показатели заболеваемости коронавирусом выше среднероссийского уровня».
Глава Роспотребнадзора обратила внимание, что «при абсолютно четких показателях и показаниях эпидемиологической обстановки к тому, чтобы вводить дополнительные ограничительные меры и жестко их контролировать, в ряде субъектов этого не происходит».
«Поэтому необходимо усилить режим ограничений и контроля за исполнением этих ограничений в тех субъектах, где показатели распространения инфекции значительно выше среднероссийских уровней», — заявила Анна Попова.
В этом с ней согласился премьер-министр России Михаил Мишустин
: «В принципе, я поддерживаю то, что вы сказали».
Говоря о выпущенном полмесяца назад постановлении, Попова имела в виду приказ Роспотребнадзора о том, что в российских регионах должны быть приняты дополнительные меры по снижению рисков распространения COVID-19.
В частности, ведомство рекомендовало всем гражданам страны носить маски в местах массового пребывания. Регионы должны были запретить организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, а также приостановить оказание услуг общественного питания в период с 23 до 6 часов утра.
Ранее Анна Попова подчеркивала, что основное распространение коронавируса происходит в транспорте.
«К сожалению, сегодня в статистике пока цифра не изменилась, 80% всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».
Глава Роспотребнадзора призвала россиян носить маски, держать в чистоте руки и поверхности вокруг себя. Кроме того, сократить посещение общественных мест. Эти меры, по ее словам, помогут улучшить эпидемиологическую обстановку в стране.
Сейчас ситуация с распространением коронавируса в России напряженная. Рост заболеваемости снижается только в двух регионах из 85. В 33-х наблюдается рост заболеваемости, в стадии стабилизации — 46 субъектов РФ, замедление роста фиксируется в четырех регионах.
О том, что ситуация вызывает обеспокоенность властей, говорил ранее и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
.
«Мы уже говорили, что ситуация действительно остается тревожной. Правительственный штаб занимается этой ситуацией ежечасно. Особое внимание на регионы, где уже испытывается перегрузка системы здравоохранения. Вы знаете, что были выделены дополнительные средства для этого правительством», — сказал он.
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