В Минздраве оценили эффективность вакцины «Спутник V» 

«По поручению Минздрава России мы проводим контроль эффективности вакцины «Спутник V» у граждан, прошедших вакцинацию в рамках гражданского оборота. По нашим наблюдениям, она также составляет более 90%. Появление еще одной эффективной вакцины — это хорошая новость для всех», — передает слова Драпкиной РИА «Новости».