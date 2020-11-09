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Описано приветствие новичков в колонии Ефремова 

Lenta.ru 1 час назад
Описано приветствие новичков в колонии Ефремова
Фото: РИА Новости
Заключенные описали, что ждет актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет за смертельное ДТП в центре Москвы, в исправительной колонии №4 (ИК-4) Белгородской области, куда его отправили отбывать наказание. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По словам опрошенных изданием осужденных, в колонии удовлетворительное питание и медицинская помощь, хорошие спальные помещения с окнами без решеток и достойная библиотека.
Отбывавший срок в этой же колонии футболист Александр Кокорин вспомнил, как в колонии приветствуют новичков. После недельного карантина осужденных переводят в отряд, предварительно забрав одежду и выдав робу.

«Там есть большое помещение, где стоит телевизор. Вот там все собираются, ты заходишь и слышишь: "Добро пожаловать!" И все поднимают за тебя кружки чифира», — вспомнил спортсмен в беседе с журналистами.

6 ноября стало известно, что Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области.
Авария с участием актера произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. Вскоре Захаров скончался.
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Комментарии 1
Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Александр Кокорин , ФСИН , Белгородская Область , Москва
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