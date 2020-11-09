Затравкин рассказал о погибшем ведущем НТВ 

Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин рассказал о знакомстве с телеведущим Александром Колтовым, разбившимся при крушении самолета Piper.

«С Сашей я познакомился после того, как побывал на его передаче «ДНК». Тогда узнал его как очень порядочного человека», — рассказал Затравкин «Собеседнику».

Сюжет был посвящен Никасу Сафронову и его внебрачным детям. Во время съемок Затравкин заявил, что наследство художника должно быть передано государству, а из квартиры нужно сделать музей. При этом при монтаже его слова обрезали, полностью исказив их смысл. Как отметил сын художника, в эфире это прозвучало так, что он не намерен ни с кем делить наследство отца.

По словам Затравкина, после выхода программы ему позвонил Колтовой. Он очень страдал из-за того, что гостя выставили антигероем.

«Саша чувствовал свою ответственность за то, что вышло в эфире, и за ту травлю, которая началась в отношении меня отчасти по его вине после выхода шоу», — рассказал музыкант.

Он назвал Колтового очень профессиональным человеком, а случившееся с ним — большой трагедией.

Как сообщал «Рамблер», 7 ноября телеведущий Александр Колтовой, известный зрителям по ведению шоу «ДНК» и «Звезды сошлись» на НТВ, вместе с супругой летел из Москвы в Рыбинск Ярославской области. Через несколько минут после взлета загорелся двигатель. Ведущий сидел за штурвалом. Он подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле. Машина вспыхнула после жесткой посадки. Пилот и его супруга погибли.