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РФПИ в ноябре опубликует промежуточные результаты испытаний вакцины «Спутник V» 

ТАСС и ещё 3 8 минут назад
В РФ оценили успехи в разработке COVID-вакцин за рубежом
Фото: РИА Новости
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен опубликовать промежуточные результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" уже в ноябре. Об этом заявил в понедельник генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы приветствуем опубликованные сегодня успешные промежуточные результаты вакцины Pfizer и BioNTech. Мы твердо убеждены в том, что миру нужен большой портфель успешных вакцин на разных платформах. Мы также намерены опубликовать промежуточные данные об эффективности клинических испытаний [вакцины] "Спутник V" в ноябре", — приводит слова Дмитриева пресс-служба РФПИ.

Ранее в понедельник BioNTech опубликовала промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата. По ее данным, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Обе компании планируют подать запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на следующей неделе.
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Общество , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций , Бразилия , Индия , США
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