«Выкупить из рабства братский народ и земли – отличная идея. У нас уже был опыт покупки Киева у поляков. Мы и цену можем дать хорошую», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
«В истории уже были прецеденты, когда Россия купила город на территории Украины. Например, в 1686 году Россия приобрела Киев у Речи Посполитой – на эту тему даже есть политические анекдоты. Но зачем же ограничиваться только Одессой, можно купить сразу все до Приднестровья. Цену мы можем дать хорошую: рубль, а может, даже пять. Ведь там все нужно будет восстановить и привести в порядок. Это похоже на покупку обанкротившихся предприятий, когда мы берем на себя все долги и расходы», – сказал журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
«Иначе они могут нарваться на иски от стран Евросоюза, к которым она имела непосредственное отношение по факту рождения», – заметил Соловьев.
«Выкупить из нацистского рабства братский народ и земли – отличная идея. Только хотелось бы получателю посмотреть в глаза. Боюсь, с этими деньгами он далеко не уйдет», – заключил Соловьев.
«Это будет правильно и справедливо. Именно благодаря Екатерине II Украина получила современные причерноморские земли, некогда именуемые Новороссией», – приводит слова Цекова РИА «Новости».
«На Украине об этом сознательно умалчивают, так как боятся взглянуть правде в глаза, поэтому целенаправленно перевирают историю», – сказал сенатор.