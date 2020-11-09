«Выкупить из рабства братский народ и земли – отличная идея. У нас уже был опыт покупки Киева у поляков. Мы и цену можем дать хорошую», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

«В истории уже были прецеденты, когда Россия купила город на территории Украины. Например, в 1686 году Россия приобрела Киев у Речи Посполитой – на эту тему даже есть политические анекдоты. Но зачем же ограничиваться только Одессой, можно купить сразу все до Приднестровья. Цену мы можем дать хорошую: рубль, а может, даже пять. Ведь там все нужно будет восстановить и привести в порядок. Это похоже на покупку обанкротившихся предприятий, когда мы берем на себя все долги и расходы», – сказал журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Собеседник уверен: «тем, кто требует снести памятники Екатерине II в Одессе, неплохо было бы сначала изучить ее биографию».

«Иначе они могут нарваться на иски от стран Евросоюза, к которым она имела непосредственное отношение по факту рождения», – заметил Соловьев.

По мнению журналиста, «не только олигархи, но и русский народ готов скинуться на покупку южных регионов, которые сейчас расположены на территории Украины».

«Выкупить из нацистского рабства братский народ и земли – отличная идея. Только хотелось бы получателю посмотреть в глаза. Боюсь, с этими деньгами он далеко не уйдет», – заключил Соловьев.

Накануне в Одессе прошла акция протеста с требованием снести памятник российской императрице Екатерине II на Екатерининской площади. Митингующие развернули плакаты с надписями: «Катя – палач», «Кровь Украины на руках Екатерины». В акции приняли участие около 50 человек. Также сообщается, что на участников митинга составили административные протоколы за нарушение норм благоустройства.

Позже член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил украинским властям в случае сноса памятника российской императрице Екатерине II в Одессе отказаться от южных областей в пользу России.

«Это будет правильно и справедливо. Именно благодаря Екатерине II Украина получила современные причерноморские земли, некогда именуемые Новороссией», – приводит слова Цекова РИА «Новости».

Как отметил сенатор, земли будущей Новороссии, куда в том числе вошли современные Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская области Украины, были присоединены к Российской империи в результате русско-турецких войн.

«На Украине об этом сознательно умалчивают, так как боятся взглянуть правде в глаза, поэтому целенаправленно перевирают историю», – сказал сенатор.

Напомним, в декабре 2017 года более 80% жителей Одессы выступили против сноса памятника основателям города – Екатерине II и ее сподвижникам.