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Прощание со Жванецким началось в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Прощание со Жванецким началось в Москве
Фото: ТАСС
Церемония похорон писателя-сатирика, народного артиста России Михаила Жванецкого проходит в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве.
Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года, где окончил институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В 1969 году вместе с Романом Кварцевым и Виктором Ильченко создали свой Одесский театр миниатюр, а в 1988 году Жванецкий стал художественным руководителем уже Московского театра миниатюр. По произведениям Жванецкого созданы многочисленные спектакли, он автор множества книг, в частности, «Моя Одесса», «Жаркое лето», «Мой портфель», передаетРИА «Новости».
В 2019 году президент Владимир Путин наградил писателя орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
В пятницу о смерти Жванецкого сообщила Алла Пугачева. Сатирику было 86 лет. Адвокат Сергей Жорин предположил, как могут разделить наследство писателя-сатирика Михаила Жванецкого его родственники, включая внебрачных детей.
В Сети также отреагировали на смерть юмориста. В Мосгордуме предложили увековечить память о Жванецком. Представитель Жванецкого Олег Сташкевич заявил, что причиной смерти артиста стали возраст и болезни. Свои соболезнования выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр России Михаил Мишустин, президент Украины Владимир Зеленский.
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Общество , Михаил Жванецкий , Владимир Зеленский , Михаил Мишустин , Сергей Жорин , Владимир Путин , Виктор Ильченко , Алла Пугачева , Мосгордума , РИА Новости , Москва , Одесса
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