Профессии многих россиян перестают быть востребованными 

Менее половины россиян (40%) не готовы к смене профессии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводился среди россиян на портале «Рамблер». Участники принадлежат к разной возрастной категории. 31% опрошенных — граждане до 55 лет, 29% — более 55 лет, 23% — до 45 лет, 14% — до 35 лет, 3% — до 25 лет. Некоторые проголосовавшие (28%) готовы это сделать. Известно, что 21% россиян считают, что менять свою профессию уже слишком поздно. 11% респондентов являются неработающими пенсионерами или гражданами, которые не работают по личным причинам.

Профессии чуть менее половины россиян (48%) являются востребованными и актуальными. Каждый из них заявил, что угадал с выбором. Другие же (34%) считают, что в данный период времени их профессия остается таковой, однако опасаются того, что скоро все может поменяться (есть предпосылки). 11% россиян считают, что лишь раньше она была востребованной, но сейчас таковой не является. Некоторые (7%) признались, что работают везде, где предоставляется возможность (без определенной профессии).

Более половины россиян (58%) заявили, что они являются очень эффективными сотрудниками. 25% сотрудников эффективными не являются. 17% россиян не смогли дать оценку ситуации.

В исследовании приняли участие 2218 человек.