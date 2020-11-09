Россияне считают Китай самой сильной страной в борьбе с пандемией 

Мир не готов ко второй пандемии. Так считают более половины россиян (63%), которые приняли участие в опросе на портале «Рамблер». Опрос проводился с 6-9 ноября. По мнению данных участников, все дело в том, что это потребует больших финансовых затрат, но такие возможности есть не у каждой страны. 25% респондентов сочли данный вопрос спорным. 12% россиян считают, что мир готов ко второй пандемии, поскольку страны уже знают, как себя в таком случае вести.

Менее половины участников (43%) считают, что при борьбе с эпидемией без локдауна легко можно обойтись. По их мнению, достаточно принимать все необходимые меры профилактики. 35% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Вирус, по их словам, исчезает только тогда, когда люди перестают контактировать друг с другом полностью. 22% россиян затруднились дать оценку ситуации.

Если вторая пандемия будет объявлена, то быстрее всех побороть эпидемию сможет Китай. Именно так ответили более половины участников опроса (60%). 15% считают, что это сможет сделать именно Россия, 7% — Япония, 6% — Южная Корея, 5% — Германия, другие 5% — Швеция, 1% — Канада и оставшиеся (1%) — Австрия.

Россияне столкнулись с разными последствиями первой пандемии. Например, 47% опрошенных пострадали финансово. 41% участников не столкнулись ни с какими последствиями вовсе. А 8% респондентов признались, что у них появились проблемы со здоровьем. 4% участников потеряли близких.

В исследовании приняли участие 822 человека.