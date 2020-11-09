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Пока вы в маске: «Москва „короне“ не верит» 

Сергей Василенок 1 час назад

Врачи сравнивают коронавирус с ВИЧ

Кандидат наук, преподаватель биологии в украинском институте фитотерапевтов Татьяна Балюк перенесла COVID-19 в марте и рассказала, почему до сих пор не может оправиться.
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Кремль оценил возможность полного локдауна в России

Ситуация с распространением коронавируса в России остается тревожной, но власти уделяют особое внимание регионам, где система здравоохранения уже перегружена. На это в понедельник обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Москва «короне» не верит?

Столкнувшись с пандемией коронавируса, Россия продемонстрировала незаурядную прагматичность и гибкость в борьбе с ним. От строгого карантина почти к полной отмене мер, и каждое решение принимается именно тогда, когда требуется.
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В Подмосковье анонсировали новые ограничения

В среду в Подмосковье для лиц старше 65 лет будут приняты дополнительные ограничения в связи с коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Российский мэр заразился коронавирусом

Глава Олег Гуменюк заболел коронавирусом, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии. Там уточнили, что его обязанности исполняет первый замглавы города Наталья Соколова.
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Общество , Видео , Дмитрий Песков , Андрей Воробьев , Наталья Соколова , Олег Гуменюк , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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