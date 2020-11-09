Пока вы в маске: «Москва „короне“ не верит» 

Врачи сравнивают коронавирус с ВИЧ

Кандидат наук, преподаватель биологии в украинском институте фитотерапевтов Татьяна Балюк перенесла COVID-19 в марте и рассказала, почему до сих пор не может оправиться.

Кремль оценил возможность полного локдауна в России

Ситуация с распространением коронавируса в России остается тревожной, но власти уделяют особое внимание регионам, где система здравоохранения уже перегружена. На это в понедельник обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Москва «короне» не верит?

Столкнувшись с пандемией коронавируса, Россия продемонстрировала незаурядную прагматичность и гибкость в борьбе с ним. От строгого карантина почти к полной отмене мер, и каждое решение принимается именно тогда, когда требуется.

В Подмосковье анонсировали новые ограничения

В среду в Подмосковье для лиц старше 65 лет будут приняты дополнительные ограничения в связи с коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев