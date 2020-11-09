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Голая туристка на пляже в Сочи попала на видео 

Алевтина Жаркова 28 минут назад
Для некоторых туристов, похоже, продолжается курортный сезон в Сочи. На одном из местных пляжей заметили полностью обнаженную отдыхающую. Она как ни в чем не бывало загорала на берегу, не обращая внимания на то, что ее внешний вид может смущать окружающих. Видео инцидента размещено в сообществе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
Этим летом жители Сочи неоднократно жаловались на поведение туристов, которые могли позволить себе разгуливать в общественных местах в купальных костюмах. Подобные наряды вызывали бурю негодования у сочинцев, считающие их достаточно откровенными.
Общество , Видео
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