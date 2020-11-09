Голая туристка на пляже в Сочи попала на видео 

Для некоторых туристов, похоже, продолжается курортный сезон в Сочи . На одном из местных пляжей заметили полностью обнаженную отдыхающую. Она как ни в чем не бывало загорала на берегу, не обращая внимания на то, что ее внешний вид может смущать окружающих. Видео инцидента размещено в сообществе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

Этим летом жители Сочи неоднократно жаловались на поведение туристов, которые могли позволить себе разгуливать в общественных местах в купальных костюмах. Подобные наряды вызывали бурю негодования у сочинцев, считающие их достаточно откровенными.