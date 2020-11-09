«Омерзительно»: Симоньян о секс-скандале с Дзюбой 

«Не из-за того, что сделал Дзюба (а что он сделал-то, собственно?), а из-за того, что сделали с ним. Я, как человек никогда не снимавший на видео никаких интимностей, тем не менее, в шоке, что Дзюбе вменяют наличие интимной жизни, которую он совершенно не намеревался демонстрировать публично», — написала она.