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В РПЦ осудили издевающихся над Дзюбой 

Газета.Ru 49 минут назад
В РПЦ осудили издевающихся над Дзюбой
Фото: Газета.Ru
Священник Павел Островский высказался о скандальной ситуации вокруг нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы. В ночь на 8 ноября в интернет попало интимное видео с участием футболиста. После появления ролика в сети главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока в расположение национальной команды, а в "Зените" форварда лишили капитанской повязки.
По словам Островского, большинство мужчиной занимается самоудовлетворением, поэтому осуждения в адрес спортсмена являются лицемерными.

"Исходя из принципа — относись к человеку так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе — мне хочется сказать всем насмешникам — заткнитесь", — цитирует священника сайт kp.ru.

Ранее телеведущий Дмитрий Шепелев раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова за решение не вызывать в расположение команды Дзюбу.
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Общество , Павел Островский , Станислав Черчесов , Дмитрий Шепелев , Зенит , РПЦ , СБОРНАЯ РОССИИ
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