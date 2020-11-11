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За сутки в России подтверждены 432 смерти людей с COVID-19 

Прайм и ещё 16 1 час назад
В РФ установлен рекорд по числу умерших от COVID
Фото: РИА Новости
Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 19 851 до 1 836 960, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 19 851 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 932 (24,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 1 836 960 случаев заболевания. Темп прироста 1,1%.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 4477, Санкт-Петербурге — 1574, Подмосковье — 701, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Распределение по субъектам: 1 Москва 4477, 2 Санкт-Петербург 1574, 3 Московская область 701", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области — 29, Ненецком автономном округе — 8, Чукотском автономном округе — 1.
За сутки в России выписаны рекордные 18 616 человек после COVID-19, за все время выздоровели 1 369 357.
За сутки в РФ подтверждены 432 смерти людей с COVID-19, за все время — 31 593, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 432 летальных случая… За весь период по России умерло 31 593 человека", — говорится в сообщении.

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Общество , Москва , Московская область , Санкт-Петербург
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