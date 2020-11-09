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По словам диктора Владимира Березина, во время их последней встречи сатирик Михаил Жванецкий рассказал о желании «побыть обычным стариком». Об этом пишет «Дни.ру».

«Он сказал мне: «Хочу успеть побыть простым стариком, хочу успеть понять, какая бывает жизнь без гастролей и концертов, пора заканчивать эту вечную гонку», — рассказал Березин о предсмертном желании писателя.

Растут объемы хищений на Avito и «Юле»

Мошенники ежемесячно похищают у клиентов сайтов по размещению объявлений до 120 млн рублей, а объемы хищений за год достигли 0,8–1 млрд рублей. Больше всего жертв мошенники нашли на Avito и «Юле». Об этом со ссылкой на данные компании Data Leakage & Breach Intelligence пишет «Коммерсант».

В компании отметили, что росту хищений способствовали как увеличение популярности сайтов объявлений, так и появившаяся возможность прямой оплаты заказа и перевода денег через интернет-площадки.

Объем наличных денег на руках у россиян вырос за десять месяцев почти на треть, до 12 триллионов рублей. Эксперты отмечают, что «повода для паники нет» и связывают рост с тем, что россияне не доверяют банкам, недовольны низкими ставками по вкладам и ожидают ухудшения ситуации, пишет газета «Известия».

При этом экономисты отмечают, что причин для беспокойства из-за оттока денег из банков нет. Так как отечественная банковская система уже некоторое время живет с профицитом ликвидности и «начинать разговор о гипотетических рисках рано».

«Если на Украине так не терпится снести памятник Екатерине II, то вслед им стоит отказаться от южных областей в пользу России. Это будет правильно и справедливо. Именно благодаря Екатерине II Украина получила современные причерноморские земли, некогда именуемые Новороссией», — отметил он.

Джо Байден после вступления в должность президента США столкнется с «потенциально катастрофической ситуацией», связанной с пандемией коронавируса. Об этом со ссылкой на экспертов в области здравоохранения Financial Times.

Эксперты отмечают, что новому президенту США придется справляться и с распространением COVID-19, который уже «вышел из-под контроля во многих частях страны», и с недоверием американцев властям.