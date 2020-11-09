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Пока вы спали: раскрыто предсмертное желание Жванецкого 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Пока вы спали: раскрыто предсмертное желание Жванецкого
Фото: РИА Новости
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«Пора заканчивать эту вечную гонку»

По словам диктора Владимира Березина, во время их последней встречи сатирик Михаил Жванецкий рассказал о желании «побыть обычным стариком». Об этом пишет «Дни.ру».

«Он сказал мне: «Хочу успеть побыть простым стариком, хочу успеть понять, какая бывает жизнь без гастролей и концертов, пора заканчивать эту вечную гонку», — рассказал Березин о предсмертном желании писателя.

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Растут объемы хищений на Avito и «Юле»

Мошенники ежемесячно похищают у клиентов сайтов по размещению объявлений до 120 млн рублей, а объемы хищений за год достигли 0,8–1 млрд рублей. Больше всего жертв мошенники нашли на Avito и «Юле». Об этом со ссылкой на данные компании Data Leakage & Breach Intelligence пишет «Коммерсант».
В компании отметили, что росту хищений способствовали как увеличение популярности сайтов объявлений, так и появившаяся возможность прямой оплаты заказа и перевода денег через интернет-площадки.

Россияне запаслись наличкой

Объем наличных денег на руках у россиян вырос за десять месяцев почти на треть, до 12 триллионов рублей. Эксперты отмечают, что «повода для паники нет» и связывают рост с тем, что россияне не доверяют банкам, недовольны низкими ставками по вкладам и ожидают ухудшения ситуации, пишет газета «Известия».
При этом экономисты отмечают, что причин для беспокойства из-за оттока денег из банков нет. Так как отечественная банковская система уже некоторое время живет с профицитом ликвидности и «начинать разговор о гипотетических рисках рано».
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Сенатор предложил Украине отказаться от южных областей

Член Совета Федерации России от Крыма Сергей Цеков отреагировал на призывы украинских активистов снести памятник императрице Екатерине II в Одессе, чтобы «избавиться от российского влияния». Об этом сообщает РИА Новости.

«Если на Украине так не терпится снести памятник Екатерине II, то вслед им стоит отказаться от южных областей в пользу России. Это будет правильно и справедливо. Именно благодаря Екатерине II Украина получила современные причерноморские земли, некогда именуемые Новороссией», — отметил он.

Байдену предрекли большие проблемы после вступления в должность

Джо Байден после вступления в должность президента США столкнется с «потенциально катастрофической ситуацией», связанной с пандемией коронавируса. Об этом со ссылкой на экспертов в области здравоохранения Financial Times.
Эксперты отмечают, что новому президенту США придется справляться и с распространением COVID-19, который уже «вышел из-под контроля во многих частях страны», и с недоверием американцев властям.
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Видео дня. Сын Плющенко заявил, что не хочет быть героем соцсетей
Комментарии 16
Общество , Джозеф Байден , Михаил Жванецкий , Сергей Цеков , Совет Федерации , газета "Известия" , Financial Times
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