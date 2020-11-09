Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Познер отказал России в звании «великой державы» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Познер отказал России в звании «великой державы»
Фото: ТАСС
США при формировании своей политики не могут игнорировать российский фактор, однако сегодня Россия не «великая держава», их осталось только две: Соединенные Штаты и Китай, заявил телеведущий Владимир Познер.

«Вообще одна из проблем — это то, что Россия не желает «танцевать» под американскую музыку, об этом очень определенно сказал (президент Владимир) Путин еще в Мюнхене в 2007 году. Все-таки игнорировать Россию нельзя, слишком уж она большая, в военном отношении она слишком мощная. Она еще фигурирует как политический инструмент. Можно ссылаться на Россию, что «из-за России» происходят какие-то плохие вещи», — приводятся слова журналиста на сайте «Познер Online».

При этом Познер подчеркнул, что россиянам надо отдавать себе отчет: «Россия все-таки не великая держава на сегодняшний день, их, наверное, сегодня осталось две: Соединенные Штаты и Китай. И, конечно, сегодня вес России значительно меньше, чем вес Китая».
Соловьев рассказал американскую шутку о выборах
Также телеведущий отметил, что поскольку у нас многополярный мир, есть страны со своими глобальными, геополитическими интересами, «которые совершенно не собираются танцевать под американскую музыку».

«Разумеется, на первом месте Китай, который очень определенно дает понять, что «нет, у нас есть свои цели; мы можем вести переговоры, но вам придется иметь дело с нами, вы не можете нас игнорировать». Примерно такую же позицию занимает Россия. Да, у нас в Средней Азии, на Ближнем Востоке, в самой Европе, у нас есть свои национальные интересы», — добавил Познер.

Кроме того, он прокомментировал точку зрения, что российскому руководству удается лучше работать с Республиканской партией, чем с Демократической. По словам Познера, принято считать, что демократов больше волнуют якобы права человека, а республиканцев больше интересует бизнес и конкретная политика.
«Может быть, отчасти, это правда, хотя, как мне кажется, уже прошли времена, когда Демократическая партия была «партией прав человека» — это уже не так. Но если посмотреть исторически, то отчасти, наверное, это так. Были прекрасные отношения с Рузвельтом, они стали портиться с Эйзенхауэром, потом они были разными при Кеннеди, хотя могли очень сильно исправиться, потом при Джонсоне, демократе, опять стали хуже», — напомнил он.
Познер отметил, что все же советскому руководству легче было договариваться с республиканским руководством, чем с демократическим.
Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». СМИ также назвали кандидатов на должность госсекретаря США и на пост главы Пентагона в будущей администрации Байдена.
Видео дня. Сын Плющенко заявил, что не хочет быть героем соцсетей
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Минздрав изменил правила лечения коронавируса на дому Минздрав изменил правила лечения коронавируса на дому Ефремов решил поставить пьесу «Авария» Ефремов решил поставить пьесу «Авария» Соловьев рассказал американскую шутку о выборах Соловьев рассказал американскую шутку о выборах
Комментарии 61
Общество , Владимир Познер , Демократическая партия США , Республиканская партия США , Пентагон , Германия , Китай , Мюнхен , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео поисков убившего сослуживцев срочника
00:38
Опубликовано видео поисков убившего сослуживцев срочника
Происшествия
Спасший провалившегося под лед подростка вахтовик попало на видео
01:22
Спасший провалившегося под лед подростка вахтовик попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей расстрела срочником сослуживцев
00:24
Появилось видео подробностей расстрела срочником сослуживцев
Происшествия Криминал
Момент крушения вертолета с донорским сердцем попал на видео
00:54
Момент крушения вертолета с донорским сердцем попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания расстрелявшего семью подростка
00:08
Опубликовано видео задержания расстрелявшего семью подростка
Происшествия
Появилось видео диверсионных действий разведчиков
01:24
Появилось видео диверсионных действий разведчиков
Армия
Возведение мостов военными МТО попало на видео
00:59
Возведение мостов военными МТО попало на видео
Армия
Ефремов был этапирован в колонию и попал на видео
01:16
Ефремов был этапирован в колонию и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-95МС
00:54
Опубликовано видео планового полета Ту-95МС
Армия
Мальчик спас сестру при пожаре и попал на видео
02:01
Мальчик спас сестру при пожаре и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение