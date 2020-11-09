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Уровень воды в Байкале опустился ниже критической отметки 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Уровень воды в Байкале достиг критической отметки
Фото: РИА Новости
Уровень воды в Байкале опустился ниже критической отметки, что в перспективе может позволить снизить сброс на Иркутской ГЭС, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМЧС региона.

"Уровень воды в озере Байкал опустился ниже критической отметки, которая составляет 457 метров. По данным на понедельник уровень — 456,99 метра. Вероятно, это позволит снизить сброс воды на Иркутской ГЭС, но этот вопрос уже не в нашей компетенции", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Байкале летом 2020 года превысил критическую отметку, что привело к необходимости увеличить сброс воды на Иркутской ГЭС с 2400 до 2800 кубических метров в секунду, чтобы не допустить подтопления населенных пунктов в Бурятии. Однако увеличение сброса привело у частичному подтоплению островов на Ангаре в Иркутской области.
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Общество , МЧС , РИА Новости , Иркутск , Иркутская Область , Республика Бурятия
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