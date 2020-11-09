Россияне могут остаться без Нового года

«Инициативу Кузбасса можно только приветствовать. Но мы в Якутии, при всем желании, не сможем сэкономить на новогодних праздниках 50 миллионов рублей, поскольку таких денег на них никогда не тратили», — рассказал «Российской газете» первый замминистра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин.
«Считаю, что принятое на Кузбассе решение перенаправить высвободившиеся средства на закупку лекарств, выплаты врачам абсолютно правильным. А вообще я считаю, что проведение праздничных новогодних мероприятий противоречит решению главного санитарного врача России по поводу ограничений, введенных из-за коронавируса», — заявил он.
«Новый год — это самый народный и радостный праздник. Особенно для детей. Нельзя лишать их веры в что-то светлое и радостное. Но всегда важно соблюдать разумный баланс», — считает заместитель председателя законодательного собрания Краснодарского края Николай Петропавловский.
«Они пойдут только на текущие работы: установку центральной и маленьких елок на главной площади, замену шаров, перегоревших гирлянд. Нужно отремонтировать светодиодную композицию из оленей, которая очень нравится горожанам. Плюс установить символ 2021 года, домик для Деда мороза и обеспечить охрану», — сказала она.