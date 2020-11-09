Россияне могут остаться без Нового года

В Кузбассе решили сократить расходы на празднование Нового года. Сэкономить на этом получится 50 миллионов рублей, которые планируется направить на выплаты врачам и закупку лекарств.

«Инициативу Кузбасса можно только приветствовать. Но мы в Якутии, при всем желании, не сможем сэкономить на новогодних праздниках 50 миллионов рублей, поскольку таких денег на них никогда не тратили», — рассказал «Российской газете» первый замминистра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин.

Однако в регионе все равно планируют сократить расходы на проведение елки, а также традиционного фестиваля «Зима начинается с Якутии».

Депутат заксобрания Приморья Дмитрий Новиков считает, что инициативу Кузбасса необходимо перенять регионам.

«Считаю, что принятое на Кузбассе решение перенаправить высвободившиеся средства на закупку лекарств, выплаты врачам абсолютно правильным. А вообще я считаю, что проведение праздничных новогодних мероприятий противоречит решению главного санитарного врача России по поводу ограничений, введенных из-за коронавируса», — заявил он.

На юге же России, в Краснодарском крае, считают, что повально сокращать расходы на этот праздник неправильно.

«Новый год — это самый народный и радостный праздник. Особенно для детей. Нельзя лишать их веры в что-то светлое и радостное. Но всегда важно соблюдать разумный баланс», — считает заместитель председателя законодательного собрания Краснодарского края Николай Петропавловский.

В Саранске планируют ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию. Там планируют ставки елки в микрорайонах города, однако откажутся от установки аттракционов и детских горок.

В Пензе решили выделить на празднование нового года небольшую, по словам начальника финансового управления администрации города Пензы Ольги Завьялкиной, сумму — 2 миллиона рублей.

«Они пойдут только на текущие работы: установку центральной и маленьких елок на главной площади, замену шаров, перегоревших гирлянд. Нужно отремонтировать светодиодную композицию из оленей, которая очень нравится горожанам. Плюс установить символ 2021 года, домик для Деда мороза и обеспечить охрану», — сказала она.

При этом массовые мероприятия проводить не планируется.