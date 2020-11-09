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Памфилова предложила Путину унифицировать каникулы в школах при многодневном голосовании 

ТАСС 2 часа назад
У российских школьников появятся еще одни каникулы
Фото: РИА Новости
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным 6 ноября предложила на период многодневного голосования на выборах предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование. Глава государства дал поручение рассмотреть все возможные варианты разведения учебного и избирательного процессов, сообщила она в интервью ТАСС.

"Поясню, что я имела в виду. Эта проблема [разведения учебного и избирательного процессов] на самом деле существует, и я полагала необходимым проинформировать об этом президента. Президент меня услышал и дал соответствующее поручение, чтобы с привлечением законодателей, экспертов и ряда заинтересованных ведомств рассмотрели все возможные варианты, выбрав оптимальный", — сказала Памфилова.

По ее словам, "с учетом довольно высокой вероятности применения трехдневного голосования на последующих выборах, проще всего на время выборов предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование". "Поскольку у нас очень много преподавателей являются членами комиссий, и добрая половина участков находится в образовательных учреждениях", — добавила глава ЦИК.
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Она отметила, что в любом случае, при сохранении ситуации с пандемией коронавируса или без нее, надо готовить соответствующим образом помещения для проведения выборов.

"Тем более после проведения голосования обязательно должен быть хотя бы еще один дополнительный день для того, чтобы все продезинфицировать, все привести в порядок, вернуть все на свои места, а учителя и все остальные организаторы выборов должны немного прийти в себя", — подчеркнула Памфилова.

"Единые каникулы — это самый простой и недорогой способ, если оставлять избирательные участки в школах, учителей — в комиссиях, а единый день голосования по-прежнему проводить в сентябре. Мое предложение может быть обсуждено наряду с другими. Быть может, они будут более кардинальными. Я благодарна президенту, что он дал такое поручение и что эта проблема будет обсуждена. Очень важно, чтобы были единые правила, чтобы нам не пришлось в ручном режиме решать эту проблему так, как это было на прошедших выборах в сентябре 2020 года", — заключила председатель ЦИК.
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Общество , Образование , Элла Памфилова , Владимир Путин , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС
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