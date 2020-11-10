Раскрыто число новых случаев COVID-19 в РФ

За последний день в России выявили 20 977 новых заражений коронавирусом. От инфекции за сутки умерли 368 пациентов. Об этом 10 ноября сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Также за сутки полностью выздоровели 15 600 человек.

Как отметили в оперативном штабе, у 25,4% зараженных за последний день не было симптомов болезни. Новые случаи COVID-19 выявили в 85 регионах.

На первом месте по суточному приросту заражений коронавирусом по-прежнему Москва — в столице за день выявили 5 902 новых случая. За ней следуют Санкт-Петербург (+1 485, для города это очередной рекорд) и Подмосковье (+685).

Общее число заразившихся коронавирусом в стране выросло до 1 817 109. Жертвами инфекции за все время эпидемии стали 31 161 пациент. 1 350 741 человеку удалось полностью избавиться от COVID-19.