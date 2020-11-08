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На Украине обозлились на Россию, признавшую борщ национальным блюдом 

News.ru 1 час назад
На Украине обозлились на Россию из-за борща
Фото: depositphotos.com
Украинский телеведущий и кулинар Евгений Клопотенко заявил, что на Украине борщ был официально признан национальным блюдом.
Повар возмутился тому, что в России борщ также считают национальным блюдом.

Мы не просто заявили о том, что борщ — украинский. Мы оказали сопротивление РФ и её пропаганде. Нас поддержал мир, — написал в Instagram Клопотенко.

Он рассказал, что после признания борща украинским национальным блюдом с ним связались российские журналисты, но он отказался с ними говорить.
Ранее пользователь китайской платформы Sohu рассказал об особенностях русской кухни. По его мнению, ими являются большое количество масла из-за холодного климата, наваристые супы, обилие закусок и насыщенный вкус блюд. Он также перечислил особенно запомнившиеся ему блюда и деликатесы: икра, заливное, копчёная колбаса, сало, тушёная говядина, борщ и чёрный
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