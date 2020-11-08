Сын умершего Борисова не стал переносить свадьбу

Сын скончавшегося от коронавируса телеведущего Михаила Борисова Вениамин решил не переносить свадьбу, назначенную ещё до семейной трагедии. Он посвятил торжество памяти отца.

Фото: Алсу Сулейманова/vk.com Алсу Сулейманова/vk.com

30-летний молодожён отметил, что хоть папы на свадьбе и не было, он всё равно ощущал его присутствие.

Тогда 40 дней еще не прошло — значит, душа где-то рядом. Перед свадьбой мы съездили на кладбище и пригласили его, чтобы он своим духом присутствовал. Хотели, чтобы он был с нами, чтобы всё видел, — рассказал сын телеведущего в эфире программе «Однажды...» на телеканале НТВ.

По словам Вениамина, его решение поддержали родственники, знакомые и даже ученики отца.