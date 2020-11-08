Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Сын Михаила Борисова не стал переносить свадьбу из-за смерти отца

News.ru
1 час назад
Сын скончавшегося от коронавируса телеведущего Михаила Борисова Вениамин решил не переносить свадьбу, назначенную ещё до семейной трагедии. Он посвятил торжество памяти отца.
Сын умершего Борисова не стал переносить свадьбу
Фото: Алсу Сулейманова/vk.comАлсу Сулейманова/vk.com
Избранницей Борисова-младшего стала 26-летняя актриса театра Армена Джигарханяна Алсу Сулейманова. До брака пара встречалась больше года.
30-летний молодожён отметил, что хоть папы на свадьбе и не было, он всё равно ощущал его присутствие.
Тогда 40 дней еще не прошло — значит, душа где-то рядом. Перед свадьбой мы съездили на кладбище и пригласили его, чтобы он своим духом присутствовал. Хотели, чтобы он был с нами, чтобы всё видел, — рассказал сын телеведущего в эфире программе «Однажды...» на телеканале НТВ.
По словам Вениамина, его решение поддержали родственники, знакомые и даже ученики отца.
Ведущий передачи «Русское лото» Михаил Борисов скончался в Москве на 72-м году жизни. Его госпитализировали 19 сентября прямо со съёмочной площадки в одну из московских больниц с воспалением лёгких. Впоследствии выяснилось, что у Борисова было поражено 75% лёгких, писал NEWS.ru.
Общество,Алсу Сулейманова,Михаил Борисов,Армен Джигарханян,НТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители