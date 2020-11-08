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Александр Горелов. Эпидемия коронавируса в России закончится, когда у жителей страны сформируется коллективный иммунитет. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

«Пока мы не сформируем коллективный иммунитет, то ожидать, что эпидпроцесс закончится не представляется возможным», — рассказал Горелов в эфире телеканала «Россия—1».

По его словам, весной суточный прирост заражений коронавирусом значительно снизится. Но в ближайшее время эпидемия не пойдет на спад, уверен Горелов.