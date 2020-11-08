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Названо условие окончания эпидемии коронавируса в России 

Ura.Ru 37 минут назад
Эпидемия коронавируса в России закончится, когда у жителей страны сформируется коллективный иммунитет. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Пока мы не сформируем коллективный иммунитет, то ожидать, что эпидпроцесс закончится не представляется возможным», — рассказал Горелов в эфире телеканала «Россия—1».

По его словам, весной суточный прирост заражений коронавирусом значительно снизится. Но в ближайшее время эпидемия не пойдет на спад, уверен Горелов.
«Коронавирус буквально сожрал его»
Ранее научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал, что пандемия коронавируса закончится, когда 70% населения страны обретет иммунитет к инфекции. Член-корреспондент РАН, замдиректора по науке Университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили заявил, что в ближайшее время большинство людей станут невосприимчивы к коронавирусу. Это возможно после прохождения массовой вакцинации, передает RT.
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Общество , Видео , Виталий Зверев , Симон Мацкеплишвили , Александр Горелов , РАН , Роспотребнадзор
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