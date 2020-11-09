России за последние сутки зарегистрировано 21 тыс. 798 случаев коронавирусной инфекции, в том числе в Москве — 6 тыс. 897. Об этом сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 21 тыс. 798 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 849 (26,8%) без клинических проявлений. В Москве — 6 тыс. 897, в Московской области — 660», — говорится в сообщении.

Таким образом, в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 796 тыс. 132 случая (плюс 1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

По информации штаба, за последние сутки выписаны по выздоровлении 10 тыс. 722 человека, из них в Москве — 3 тыс. 313. За весь период выписан по России 1 млн 335 тыс. 141 человек.

Сообщается также, что за сутки в РФ умерли 256 пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии скончались по России 30 тыс. 793 человека.