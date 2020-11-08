Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Минздрав изменил правила лечения коронавируса на дому

Деловая газета "Взгляд"иещё 13
9 минут назад
В России вступил в силу приказ Министерства здравоохранения, меняющий правила домашнего лечения коронавируса.
В России изменились правила лечения COVID-19 на дому
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Пациенты с положительным тестом на COVID-19 могут лечиться дома, если у них есть отдельная комната и они согласятся выполнять все требования врача, а при ухудшении самочувствия вызвать скорую помощь, пишет «Парламентская газета».
Так, врачи должны рассказать родственникам, проживающим с больным, о рисках заболевания и необходимости проживания в другом помещении, а также об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Больные, живущие в общежитиях и коммунальных квартирах, а также проживающие с пожилыми родственниками, будут в обязательном порядке госпитализированы, говорится в сообщении.
Кроме того, медики обязаны дать пациенту и его близким должны брошюры с правилами ухода за больным и рекомендациями по защите от респираторных инфекций. Среди прочего документ разрешает переводить пациентов со стационарного на амбулаторное лечение до получения отрицательного теста на коронавирус.
За минувшие сутки в России выявили 20 498 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,7 млн случаев заболевания.
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве как нестабильную.
Общество,Сергей Собянин,Минздрав РФ,Парламентская газета,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители