В России изменились правила лечения COVID-19 на дому

Так, врачи должны рассказать родственникам, проживающим с больным, о рисках заболевания и необходимости проживания в другом помещении, а также об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Больные, живущие в общежитиях и коммунальных квартирах, а также проживающие с пожилыми родственниками, будут в обязательном порядке госпитализированы, говорится в сообщении.