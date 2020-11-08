В России изменились правила лечения COVID-19 на дому

Так, врачи должны рассказать родственникам, проживающим с больным, о рисках заболевания и необходимости проживания в другом помещении, а также об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Больные, живущие в общежитиях и коммунальных квартирах, а также проживающие с пожилыми родственниками, будут в обязательном порядке госпитализированы, говорится в сообщении.
Кроме того, медики обязаны дать пациенту и его близким должны брошюры с правилами ухода за больным и рекомендациями по защите от респираторных инфекций. Среди прочего документ разрешает переводить пациентов со стационарного на амбулаторное лечение до получения отрицательного теста на коронавирус.