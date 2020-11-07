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Прогноз погоды на зиму: синоптики снова удивили 

Свободная пресса 3 часа назад
Прогноз погоды на зиму: синоптики снова удивили
Фото: ТАСС
Прогнозы на зиму по-прежнему удивляют нас своим непостоянством: наблюдения специалистов заметно колеблются от плюса к минусу. Нам обещали колючие морозы, потом аномально теплую погоду. Но, к сожалению, рассмотреть более точную картинку пока очень трудно.
Тем не менее, готовится к чему-то нужно, а это значит, что метеорологи усиленно отслеживают поступающие данные. Последние сводки сообщают, что на территорию Русской равнины придут холода, но называть их аномальными не приходится, скорее наоборот — температурный фон превысит климатическую норму на 2-3 градуса. Впрочем, обо всем по порядку.
Прогноз погоды на зиму в Москве
Климатические потрясения обойдут столицу стороной, но всё же погода продолжит удивлять: в первые дни декабря отметки термометров превысят привычные показатели на несколько градусов, в Москве возможны усиленные порывы ветра и обильные осадки в виде снега с дождём.
Ранее синоптики предполагали, что новогодние гуляния будут по-настоящему зимними, но актуальный прогноз готовит москвичей совсем к другому. Ожидается, что конец года будет очень тёплым, от того слякотным, а это не совсем то, чего хотелось бы зимой.
Январь будет более суровым — до минус 8-9 градусов днём, ночью может похолодать до минус 14. Февраль же будет бессовестно тёплым и, пожалуй, уже в начале месяца станет отчётливо ощущаться скорый приход весны.
Погода зимой в Крыму
Непредсказуемым и даже капризным окажется этой зимой юг России: здесь жители привыкли к ласковой и малоснежной зиме, но синоптики предупреждают, что всё будет куда сложнее.
К примеру, жители Крыма смогут прочувствовать на себе всю прелесть «минусовых» температур и окунуться в атмосферу действительно холодной зимы. Днём ожидается до минус 9-10 днём, Чёрное море будет штормить, специалисты предупреждают, что возможны ледяные осадки.
После погода немного нормализуется, но из-за обилия холодного ветра и мокрого снега улучшения будут не столь заметны.
Прогноз погоды на зиму в Краснодарском крае
Жителей Краснодарского края погода удивит не меньше, ведь здесь привычной нормой считается мягкая и тёплая зима.
В этом году тепло покинет регион, и погода проявит свой непростой характер. В частности, на большей части территории Кубани установятся умеренно минусовые показатели, местами градусник достигнет до минус 5-6 в течение дня и до минус 8 ночью. В середине января ожидается очередной температурный перепад в пользу тепла, но, как и в случае с Крымом, мало кто-то почувствует погодные улучшения: тепло будет временным, а из-за сильного ветра и высокой влажности — малозаметным.
Погода зимой в Сибири
Удивили синоптики и жителей Сибири. Суровые морозы, которые сопровождают холодный край из года в год, на сей раз обойдут регион стороной. Нет, морозы прогнозируются. Но, как обещают метеорологи температура в регионе не опустится ниже минус 14 днём и ниже минус 19 ночью. А разве для Сибири это морозы? Конечно, местами возможно похолодание и до минус 25 в ночное время, но это станет скорее исключением, а не правилом этого сезона.
Ещё более мягким будет январь, и даже Рождественские праздники пройдут в непривычно тёплом режиме. Уже к концу месяца можно ожидать небольшие оттепели, а февраль окончательно установит курс на скорый приход весны.
Прогноз погоды на зиму на Урале
В случае с Уралом всё более сложно, непредсказуемо и, конечно же, удивительно. Здесь прогноз делится как бы на две части: синоптики сообщают, что западный и восточный регионы станут этой зимой по климатической обстановке сильно отличаться между собой.
Так, западная часть Урала проведёт зиму в более жёстком режиме, а всё потому, что там будет господствовать холодный атмосферный фронт.
На востоке — немного теплее, здесь установится мягкая зима с умеренными температурными показателями до минус 11.
Большая часть января поддержит вышеуказанный погодный курс, но после в регион придёт влажный атмосферный фронт, который принесет с собой оттепели, приятные снегопады и почти весенний февраль. Разумеется, что после этого говорить о похолодании не приходится: дело плавно перейдёт к весне, но это уже будет совсем другой прогноз.
Погода зимой в Приморье
Приморье удивит уже с начала декабря: первые дни начала календарной зимы начнутся с похолодания до минус 6-8, но со второй декады месяца в регионе начнутся температурные перепады.
Специалисты ожидают, что температуры будет колебаться в пределах 5-14 ниже нуля и, скорее всего, данный прогноз будет актуален до начала новогодних праздников.
Усложняет ситуацию и то, что погодная обстановка в Приморье будет довольно пёстрой: в то время, как в некоторых городах будет умеренно тепло — до плюс 4, в других будет наблюдаться до минус 8.
Январь, как ожидается, будет более спокойным, но пока синоптики нехотя говорят о прогнозе на такой долгий срок. Тем не менее, суровых морозов пока не предвидится: вероятно, конец января — начало февраля станут вестником череды оттепелей и плавного перехода в весенний режим.
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Общество , Москва
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